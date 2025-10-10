Прокуратурата в Благоевград даде на съд мъж, отвлякъл и пребил бившата си

Окръжната прокуратура в Благоевград даде на съд 21-годишния Б. Д., обвинен, че е отвлякъл и пребил бившата си приятела – 20-годишната И. С., съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Отношенията между двамата се влошили още през 2024 г., когато живеели на съпружески начала във Великобритания, а впоследствие се прибрали в България. Обвиняемият оказвал психически и физически тормоз на И. С., която накрая го напуснала.

Не след дълго Б. Д. отново започнал да я търси, като ходел в дома ѝ в град Кресна, следял я, пишел ѝ писма, обаждал се по телефона й, като се опитвал да я убеждава отново да заживеят заедно.

Бившата му приятелка нямала никакво желание да разговарят, заради което той насилствено я качил в автомобила си и я отвлякъл извън града.

Стигайки до черен път в близост до гора в покрайнините на Кресна, мъжът спрял на безлюдно и неосветено място. Там той изкарал бившата си приятелка от колата, пребил я и я оставил сама в безпомощно състояние.

Пострадалата успяла да се свърже по телефона със своя приятелка и да обясни местонахождението си. Така И.С. била открита от близките си и транспортирана до лечебно заведение. Тя имала множество отоци, кръвоизливи и рани по лицето, както и изкълчване на лакътя.

Непосредствено след инцидента пострадалата И.С. подала в съда искане за налагане на ограничителна заповед срещу обвиняемия. В действителност срещу бившия й приятел имало влязло в сила съдебно решение, с което му била наложена забрана да я доближава и да осъществява всякакъв вид контакт с нея, но той многократно я нарушавал. Ето защо заради тези негови деяния било образувано поредно досъдебно производство.

На следващия ден след отвличането Б.Д. бил открит и задържан от органите на реда, а впоследствие – и привлечен към наказателна отговорност.