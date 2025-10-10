Renault дебютира с „мини-кола“ в стила на модел от 80-те години

Renault показа електрическия Renault 5 Turbo 3E в действие за първи път. „Мини-суперколата“, както я нарича френският производител, беше представена по време на историческото рали Tour de Corse. Корсиканското рали е посветено на 40-годишнината от победата на Жан Раньоти на рали сцената с Renault Maxi 5 Turbo. Модерният хечбек е боядисан в същите цветове като класическия модел.

Разработен в сътрудничество с Alpine, Renault 5 Turbo 3E е изграден върху специално изработена алуминиева платформа, оптимизирана с компоненти от въглеродни влакна. Два електрически двигателя, разположени на задния мост, произвеждат пикова мощност от 555 к.с. и позволяват на 1450-килограмовия суперкола да ускорява от нула до 60 мили в час за под 3.5 секунди. Пробегът по WLTP с батерия от 70 кВтч се оценява на 400 километра. Автомобилът е дълъг 4.08 метра, широк 2.03 метра, висок 1.38 метра и има междуосие от 2.57 метра. Пътният просвет е 118 мибиметра.

Ще бъдат произведени само 1980 бройки.

Поръчките за Renault 5 Turbo 3E започнаха през април. Моделът е достъпен за клиенти в Европа, Япония, Австралия и Близкия изток. Цените на електрическия автомобил започват от 160 000 евро, като за резервации се изисква депозит от 50 000 евро. През първите три дни след поръчката 500 клиенти са направили поръчки.

В началото на 2026 г. на клиентите ще бъдат предложени опции за персонализиране на бъдещия им Renault 5 Turbo 3E.

По-конкретно, те ще могат да боядисат автомобилите си в цветовете на класическите рали автомобили на Renault и да изберат цветовете и материалите за екстериора. Първите доставки на „мини-суперколите“ ще започнат през 2027 година.