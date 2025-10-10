Следващия път ще сме пред централата на ГЕРБ, БСП и ИТН, предупредиха от БОЕЦ

Това не е развлечение, не е зрелище, а борба, обяви Георги Георгиев от БОЕЦ пред десетките протестиращи, събрали се пред централата на „ДПС-Ново начало“, където гневни граждани изхвърлиха демонстративно чували с отпадъци и обърнаха няколко боклукчийски кофи.

Преди това от БОЕЦ бяха призовали жителите на районите „Люлин“ и „Красно село“ да си съберат боклука и да го донесат пред централата.

Георгиев предупреди, че следващия път изхвърлянето на отпадъците ще бъде пред централите на ГЕРБ, БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“.

Той отново повтори целите, за които от БОЕЦ се борят – освобождаването на задържания варненски кмет Благомир Коцев, решение на Министерския съвет да върне отново на гражданите сградата на ул. „Врабча“ 23, предоставена сега на „ДПС-Ново начало“, оставка на вътрешния министър Даниел Митов и непозволяване на мафията да си избере нов главен прокурор.

По повод на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов Георгиев обяви, че от БОЕЦ имат пробив – те са били са извикани в ГДБОП, за да предоставят документи, благодарение на които според Георги Георгиев може да се докаже, че операцията в Лясковец, при която загина командос Емил Шарков, е била незаконна, а Сарафов и прокуратурата са прикривали извършените престъпления по организацията и реализацията на акцията.

Във връзка с предизвикалото силен отзвук предложение на ИТН за ограничаване свободата на словото чрез криминализиране на разпространяването на информация от личния живот Георги Георгиев коментира, че ако то е било прието, то от БОЕЦ са щели да бъдат осъдени и заради сигнала по Барселонагейт, и заради разкритията около семейството на Борислав Сарафов.