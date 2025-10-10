РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Следващия път ще сме пред централата на ГЕРБ, БСП и ИТН, предупредиха от БОЕЦ

Това не е развлечение, не е зрелище, а борба, обяви Георги Георгиев от БОЕЦ пред десетките протестиращи, събрали се пред централата на „ДПС-Ново начало“, където гневни граждани изхвърлиха демонстративно чували с отпадъци и обърнаха няколко боклукчийски кофи.

Преди това от БОЕЦ бяха призовали жителите на районите „Люлин“ и „Красно село“ да си съберат боклука и да го донесат пред централата.

Георгиев предупреди, че следващия път изхвърлянето на отпадъците ще бъде пред централите на ГЕРБ, БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“.

Той отново повтори целите, за които от БОЕЦ се борят – освобождаването на задържания варненски кмет Благомир Коцев, решение на Министерския съвет да върне отново на гражданите сградата на ул. „Врабча“ 23, предоставена сега на „ДПС-Ново начало“, оставка на вътрешния министър Даниел Митов и непозволяване на мафията да си избере нов главен прокурор.

img 20251010 190657 resized 20251010 084235338

По повод на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов Георгиев обяви, че от БОЕЦ имат пробив – те са били са извикани в ГДБОП, за да предоставят документи, благодарение на които според Георги Георгиев може да се докаже, че операцията в Лясковец, при която загина командос Емил Шарков, е била незаконна, а Сарафов и прокуратурата са прикривали извършените престъпления по организацията и реализацията на акцията.

img 20251010 190622 resized 20251010 084313435

Във връзка с предизвикалото силен отзвук предложение на ИТН за ограничаване свободата на словото чрез криминализиране на разпространяването на информация от личния живот Георги Георгиев коментира, че ако то е било прието, то от БОЕЦ са щели да бъдат осъдени и заради сигнала по Барселонагейт, и заради разкритията около семейството на Борислав Сарафов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени