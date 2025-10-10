Продължава заседанието на СГС по мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Вчера показания е дал свидетел с тайна самоличност

Софийският градски съд (СГС) решава да пусне ли от ареста варненския кмет Благомир Коцев.



Защитата мотивира молбата за промяна на мярката му за неотклонение – само 2 седмици, след като състав на Софийския апелативен съд му отказа – с повторния разпит на бившия заместник на Коцев Диян Иванов, в който той заявява, че е бил принуждаван със заплахи да свидетелства срещу варненския кмет.

Като основание адвокатът на Коцев – Николай Владимиров, посочи и вчерашното решение на състав на Софийския апелативен съд, с което от ареста бяха освободени другите обвиняеми за корупционната афера в община Варна – общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

В началото на съдебното заседание стана ясно, че вчера в 14.00 часа, малко след като бяха променени мерките за неотклонение Стефанов и Кателиев, показания е дал свидетел с тайна самоличност.

За първи път като прокурор по делото се яви заместник-градският прокурор Ангел Кънев. Кънев е обяснил, че свидетелят с тайна самоличност е чуждестранен инвеститор, който е разказал, че са му искани пари, за да реализира проектите си във Варна. Тъй като се страхувал от Благомир Коцев, той имал охрана.

Заседанието продължава.