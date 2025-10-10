Обсъжда се социално-емоционално учене за децата до 3 години

Концепцията за стандартите за развитие на децата до 3 години е публикувана за обществено обсъждане, като Министерството на образованието и науката предлага социално-емоционалното учене да бъде част от грижата в ранното детство, съобщават от пресцентъра на МОН.

Областите на т. нар. “ранно учене” са четири – „Здраве, физическо и двигателно развитие“, „Познавателно развитие“, „Личностно-емоционално и социално развитие“ и „Езиково и комуникативно развитие”. Новият тип знание се въвежда с цел интегриран подход за подкрепа, който да акцентира не само на физическия, познавателен и езиков напредък, но и върху личностно-емоционалното и социалното развитие на малкото дете, поясняват от екипа на министър Красимир Вълчев.

Целта е да се намерят най-добрите предложения, които да залегнат като стандарти за развитието на децата в тази толкова важна възраст, отбелязват още от образователното министерство.

В концепцията са представени и принципи, които да бъдат основа при разработването на стандартите в съответствие с Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст.

Прилагането им ще осигури баланс между здравни грижи, игра, хранене, почивка и свободни дейности, и ще допринесе за по-плавен преход към предучилищното образование, се уточнява в Концептуалната рамка.

В нея са представени и примери за очакваните резултати от детето, което е в съответствие на очаквания период за поява на определени умения. Примерно – дете на една годинка трябва да прави определени неща. Предложението предвижда и включване на общи насоки за осъществяване и съчетаване на здравните грижи, на педагогическата дейност в яслените групи, както и насоки за взаимодействие с родителите.