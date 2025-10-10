Износът на български стоки за ЕС намалява с 6.4% и е на стойност 30.8 млрд. лева

Между януари и юли износът на стоки от България за Европейския съюз намалява с 6.4% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 30.8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64.3% от износа за държавите – членки на ЕС, показват данните от Националния статистически институт.

Износът на български стоки за Германия е за 6.61 млрд. лева и отчита спад от 13.4 процента. За Румъния сме изнесли стоки за 5.19 млрд. лева, което е повишение с 5.8 на сто. Експортът за Италия намалява с 8.4% и е на стойност 3.32 млрд. лева, но търговското салдо е в полза на България. Расте износът ни към Гърция – с 3.3%, и е в размер на 3.09 млрд. лева.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Храни и живи животни“ (17.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (21.7%).

Само през юли експортът за ЕС намалява с 21.1% спрямо юли 2024 г. и е на стойност 4.2 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – юли обаче се увеличава –

с 2.7% на годишна база и е в размер на 34.18 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша.

Вносът от Германия расте с 4.6% и вече е по-голям от износа ни – той е на стойност 6.74 млрд. лева. Стокообменът пък е равен на 13.35 млрд. лева и търговското салдо вече е в полза на Германия. Вносът от Румъния спада – с 3%, и е за 4.42 млрд. лева, но търговското салдо е положително за нашата страна. Гръцкият внос възлиза на 2.31 млрд. лева и се повишава с 3.1 на сто. От Италия у нас са влезли стоки за 3.1 млрд. лева, което е намаление от 9.2 на сто. Вносът от Полша е в размер на 2.2 млрд. лева и показва ръст от 8.5 процента.

При импорта най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (4.4%).

Само през юли вносът на стоки от ЕС се увеличава с 1.5% и е на стойност 4.93 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода януари – юли е отрицателно и е на стойност 3.38 млрд. лева.