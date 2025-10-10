Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс е подведена под наказателна отговорност

Главния прокурор на Ню Йорк, Летиша Джеймс, беше обвинена официално по федерални наказателни обвинения от голямо жури.

Джеймс, която през 2023 г. ръководи гражданско разследване за измама срещу Доналд Тръмп, е обвинена в банкови измами в Източния окръг на Вирджиния, в град Александрия, според съдебните документи.

Прокурорите обвиняват Джеймс в предполагаема банкова измама и лъжливи изявления пред финансова институция във връзка с ипотечен заем за къща в Норфолк, Вирджиния, посочват документите.

В изявление Джеймс обвини президента – който наскоро публично оказа натиск върху прокурорите да повдигнат обвинения срещу нея – в „отчаяна злоупотреба със съдебната система“.

„Той принуждава федералните правоохранителни органи да изпълняват неговите заповеди, само защото аз си свърших работата като главен прокурор на щата Ню Йорк,“ заяви тя.

„Тези обвинения са безпочвени, а публичните изявления на президента ясно показват, че единствената му цел е политическо отмъщение – на всяка цена.“

Американската прокурорка, назначена по делото – Линдзи Халиган – заяви, че случаят доказва, че „никой не стои над закона“.

„Обвиненията, изложени в този случай, представляват умишлени престъпни действия и сериозно нарушаване на общественото доверие,“ каза тя.

„Фактите и законът в този случай са ясни, и ние ще ги следваме, за да гарантираме, че ще бъде въздадена справедливост.“

Тръмп назначи Халиган – своя бивша лична адвокатка – да ръководи делото, след като друг федерален прокурор, Ерик Зиберт, подаде оставка. Според съобщенията, Зиберт е бил отстранен, след като уведомил Министерството на правосъдието, че не е открил достатъчно доказателства за повдигане на обвинения срещу Джеймс.

Първото съдебно изслушване на Джеймс е насрочено за 24 октомври в Норфолк.

Федералното правителство твърди, че Джеймс е закупила тристайна къща в Норфолк, използвайки ипотечен заем, който е изисквал тя да използва имота като своя втора резиденция и е забранявал споделена собственост или „таймшеринг“.

Обвинителният акт твърди, че имотът „не е бил обитаван или използван“ от Джеймс като втора резиденция, а вместо това е бил „използван като инвестиционен имот под наем“, отдаван на семейство с три деца.

Това „невярно представяне“ е позволило на Джеймс да получи по-благоприятни условия по заема, които не биха били достъпни за инвестиционен имот, твърдят прокурорите.

Халиган заяви, че ако бъде призната за виновна, Джеймс може да получи до 30 години затвор за всяко обвинение и глоба до 1 милион долара за всяко.

Адвокатът на Джеймс, Аби Лоуел, заяви:

„Дълбоко сме обезпокоени, че това дело е продиктувано от желанието на президента Тръмп за отмъщение.“

Миналия месец Тръмп призова генералния прокурор на САЩ Пам Бонди, която ръководи Министерството на правосъдието, чрез публикация в социалните мрежи да преследва наказателно своите политически опоненти, включително Джеймс.

Четете още: Рей Далио предупреди за набъбващ дълг и назряваща „гражданска война“ в САЩ