Европарламентът ще гласува на 16 октомври пълна забрана за закупуване на петрол и газ от Русия

На 16 октомври Европейският парламент ще проведе първото си гласуване в съответната си комисия относно предложената от Комисията пълна и постоянна забрана за закупуване на петрол и газ от Русия от страните от Европейския съюз под каквато и да е форма. Това е посочено в дневния ред на Комисията по промишленост и енергетика (ITRE) на Европарламента.

В него се отбелязва, че комисията ще одобри регламента на Европейската комисия за изменение на Директивата RepowerEU относно преструктурирането на енергийната система на Евросъюза. Ключовото изменение е пълна забрана за закупуване на петрол, газ и петролни продукти от Русия от 2028 година.

Европейската комисия многократно е заявявала, че

този регламент не е ограничен във времето и не зависи от хода на конфликта в Украйна;

той ще бъде окончателен и обвързващ за всички държави членки на Европейския съюз.

Това гласуване е междинно. След това инициативата на Европейската комисия все още трябва да бъде одобрена от Европейския парламент. Основната трудност обаче ще бъде нейното одобрение в Съвета на ЕС, където министрите от държавите-членки на ЕС трябва да гласуват за нея. Проблеми биха могли да възникнат поради позициите на страни като Унгария и Словакия.

Тази инициатива на Европейската комисия попада под шапката на търговската политика на ЕС,

а не във външната политика, която е от голямо значение за процеса на одобрение. Докато всяко решение във външната политика, включително санкциите, изисква единодушно гласуване от всички държави-членки на ЕС, правото на вето на държавите-членки на ЕС относно търговската политика вече е премахнато и решенията ще се вземат с квалифицирано мнозинство. Това усложнява способността на несъгласните държави-членки на ЕС да ѝ се противопоставят.

Припомняме, че на 8 октомври посланиците на ЕС предварително се споразумяха и представиха на Съвета на ЕС план на Европейската комисия за забрана на всички покупки на руски газ и петрол до 2028 г. въпреки възраженията на Унгария и Словакия. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на източници.

„Посланиците на ЕС се споразумяха в сряда да представят на Съвета на ЕС за одобрение план за забрана на целия внос на руски петрол и газ до 2028 г.“, съобщи агенцията.

В нея се отбелязва, че

Словакия и Унгария остават против,

но мярката се отнася до търговската политика на ЕС, а не до санкциите, и следователно може да бъде одобрена с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. Според източници на агенцията това „би могло лесно да се постигне“ на заседанието на Съвета на ЕС на 20 октомври.

На 20 октомври външните министри на ЕС ще разгледат пълна забрана за покупки на руски въглеводородни ресурси и 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Пакетът се приема единодушно и следователно може да бъде блокиран от всяка страна от ЕС, докато самоналожена забрана за петрол и газ изисква квалифицирано мнозинство (55% от страните, представляващи поне 60% от населението на ЕС). Унгария и Словакия преди това многократно са заплашвали да блокират 19-ия пакет от санкции, ако не им бъде позволено да продължат да внасят руско гориво след 2028 година.

Русия е на четвърто място по доставки на газ за ЕС за периода януари-септември 2025 г. след Норвегия, САЩ и Алжир, според данни от европейския мозъчен тръст Bruegel.