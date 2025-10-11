Над 40 сгради в 27 общини светват в зелено заради Европейския ден на донорството

Над 40 сгради в България в повече от 27 общини ще бъдат осветени тази вечер в зелено – цвета на донорството и трансплантацията, съобщава БТА. Поводът – Европейският ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван по инициатива на Съвета на Европа.

Акцията ще бъде тази вечер – 11 октомври, между 19.15 часа и 19.45 часа.

Целта на кампанията е да се повиши обществената осведоменост за огромното значение на донорството на органи за спасяване и подобряване на човешки животи.

Официално вписаните у нас пациенти, чакащи за орган, са близо 900 души.

Припомняме, че в началото на годината министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов разпореди на Звено „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването да извърши проверка в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за изразходваните средства по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2024-2028 година.

Поводът за проверката бе журналистическо разследване на сайта Offnews, от което става ясно, че държавата е платила близо 360 000 лева за няколкодневно онлайн обучение на лекари относно бъдещето на органните трансплантации.

Отделно от това агенция „Медицински надзор“ изхарчила 460 000 лева за популяризиране на донорството. Парите били за организиране на концерти, мотошествия и спортни състезания, конференции, документален филм, социологическо проучване и кампания в социалните мрежи.

Въпреки това за 2024 г. били реализирани 16 донорски ситуации при 22 през 2023 година. В крайна сметка одиторите на здравното министерство не откриха нарушения в дейността на „Медицински надзор“ при усвояването на средствата по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите за периода 2024-2028 година.