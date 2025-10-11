Денят по диагонал – 11 октомври 2025 г.

Премиерът увери курсантите от „Васил Левски“ в Шумен, че ще продължи увеличаването на възнагражденията
Уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници.
Това обяви премиерът Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.
Граждани в София и Бургас протестираха срещу насилието над деца
В София и в Бургас се проведоха граждански протести под мотото „Гласът на народа срещу насилието над деца“. Поводът – сигналът за тормоз, включително блудство, над 4-годишно момиче в детската градина „Радост“ в Каблешково, станал публично достояние след журналистическо разследване на Тина Ивайлова.
Протестиращите в Бургас настояха за оставката на кмета на Поморие – Иван Алексиев, а в София поискаха видеокамери във всички детски градини.
Институтът за пазарна икономика е против увеличаване на здравната вноска
Експерти от Института за пазарна икономика се обявиха срещу увеличаването на здравната осигуровка. Преди дни председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов заяви, че здравната вноска у нас трябва да се увеличи от досегашните 8% на поне 10 процента.
От ИПИ са направили изчисления, които показват, че бюджетът на Националната здравна каса за 2026 г. ще надхвърли 10 млрд. лв. и при настоящия размер на здравната вноска.
„Възраждане“ организира протест за спиране на завод във Велико Търново
„Възраждане“ организира протестно шествие във Велико Търново с искане за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производството на местния завод „Кроношпан“.
Народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев припомни, че преди седмици във Велико Търново се е състояла среща на министъра на околната среда и водите Манол Генов с общинската управа и народни представители от управляващата коалиция.
Глобалните стокови пазари преживяха седмица на смесени настроения
Глобалните стокови пазари преживяха седмица на смесени настроения, с натиск за понижение върху селскостопанските стоки и променяща се среда в енергийния сектор.
Геополитическото напрежение и мудният глобален индустриален цикъл продължават да тежат върху търсенето, отбелязват от „Софийска стокова борса“.
Тръмп заплаши да увеличи със 100% митата върху стоки от Китай
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи допълнителни 100% мита върху стоките, внасяни от Китай, в допълнение към вече действащите 30 процента.
Очаква се мярката да влезе в сила от 1 ноември или дори от по-рано, предаде Си Ен Ен. Заплахата ще изостри напрежението в отношенията между САЩ и Китай, които от няколко месеца бяха в своеобразно търговско примирие.
Отец Дионисий: В триъгълника Кокаляне-Дивотино-Хаджидимово се разпределя цялата власт в БПЦ (част 3)
В триъгълника Кокаляне-Дивотино-Хаджидимово са манастирите, където стара гвардия на ДС подбира специални хора за владици. От този триъгълник се рекрутира целият ръководен състав на Българската православна църква.
От другаде не е възможно да бъдат издигани висши постове. В два от манастирите изключително жестоки хора от ДС са почитани като икони.