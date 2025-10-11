Денят по диагонал – 11 октомври 2025 г.

Уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници.

Това обяви премиерът Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

В София и в Бургас се проведоха граждански протести под мотото „Гласът на народа срещу насилието над деца“. Поводът – сигналът за тормоз, включително блудство, над 4-годишно момиче в детската градина „Радост“ в Каблешково, станал публично достояние след журналистическо разследване на Тина Ивайлова.

Протестиращите в Бургас настояха за оставката на кмета на Поморие – Иван Алексиев, а в София поискаха видеокамери във всички детски градини.

Експерти от Института за пазарна икономика се обявиха срещу увеличаването на здравната осигуровка. Преди дни председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов заяви, че здравната вноска у нас трябва да се увеличи от досегашните 8% на поне 10 процента.

От ИПИ са направили изчисления, които показват, че бюджетът на Националната здравна каса за 2026 г. ще надхвърли 10 млрд. лв. и при настоящия размер на здравната вноска.

„Възраждане“ организира протестно шествие във Велико Търново с искане за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производството на местния завод „Кроношпан“.

Народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев припомни, че преди седмици във Велико Търново се е състояла среща на министъра на околната среда и водите Манол Генов с общинската управа и народни представители от управляващата коалиция.

Глобалните стокови пазари преживяха седмица на смесени настроения, с натиск за понижение върху селскостопанските стоки и променяща се среда в енергийния сектор.

Геополитическото напрежение и мудният глобален индустриален цикъл продължават да тежат върху търсенето, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи допълнителни 100% мита върху стоките, внасяни от Китай, в допълнение към вече действащите 30 процента.

Очаква се мярката да влезе в сила от 1 ноември или дори от по-рано, предаде Си Ен Ен. Заплахата ще изостри напрежението в отношенията между САЩ и Китай, които от няколко месеца бяха в своеобразно търговско примирие.

В триъгълника Кокаляне-Дивотино-Хаджидимово са манастирите, където стара гвардия на ДС подбира специални хора за владици. От този триъгълник се рекрутира целият ръководен състав на Българската православна църква.

От другаде не е възможно да бъдат издигани висши постове. В два от манастирите изключително жестоки хора от ДС са почитани като икони.