Александър Томов предлага вътрешни избори за общия кандидат за президент на социалистите

Лидерът на „Българска социалдемокрация- Евролевица“ Александър Томов обяви на конгреса й, че партията ще предложи на партньорите си в коалицията „БСП-Обединена левица“ общият й кандидат за президентските избори да бъде излъчен на предварителни избори.

Според Томов след едни предварителни избори левицата ще може да издигне най-силния си и най-добър кандидат.

„Убедени сме, че това ще има своето позитивно значение“, обяви Александър Томов, цитиран от БНР.

Той увери делегатите на конгреса, че партията му е един от важните фактори на коалицията „БСП-Обединена левица“, който е спомогнал много за формирането на правителството.

Александър Томов добави и че от партията му работят по конкретни проекти за стабилизиране на публичните финанси и за това как в България да влязат повече инвестиции, с което обърна внимание на делегатите на конгреса, че Евролевицата се връща в елитния политически живот.