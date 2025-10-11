РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Водата в Несебър и Приморско все още не става за пиене

Приморско

След като излязоха и вторите проби на питейната вода от районите, засегнати от наводнението миналата седмица, от регионалната здравна инспекция в Бургас излязоха с конкретни препоръки. Водата от централното водоснабдяване в населените места на Община Несебър и Община Приморско не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна, съобщи кореспондент на БНР.

До вторите проби се стигна, след като във вторник след заседание на оперативния щаб при областния управител на Бургас Владимир Крумов, стана ясно, че водата е негодна за питейни нужди.

Пробонабирането ще продължи. Водата във ваканционния комплекс „Елените“ и в курорта „Свети Влас“ е спряна. Там са осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени