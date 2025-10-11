Водата в Несебър и Приморско все още не става за пиене

След като излязоха и вторите проби на питейната вода от районите, засегнати от наводнението миналата седмица, от регионалната здравна инспекция в Бургас излязоха с конкретни препоръки. Водата от централното водоснабдяване в населените места на Община Несебър и Община Приморско не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна, съобщи кореспондент на БНР.

До вторите проби се стигна, след като във вторник след заседание на оперативния щаб при областния управител на Бургас Владимир Крумов, стана ясно, че водата е негодна за питейни нужди.

Пробонабирането ще продължи. Водата във ваканционния комплекс „Елените“ и в курорта „Свети Влас“ е спряна. Там са осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв.

