Близките на загиналата Христина след катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг“ искат оставката на председателя на ВКС

Семейството на Христина Здравкова, починалата жена след инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“ през август, излязоха с декларация, в която предупреждават, че решенията на Върховния касационен съд, оспорващи легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, могат да осуетят процеса и да доведат до освобождаване на обвиняемия. В декларацията си те искат и оставката на председателя на ВКС – Галина Захарова.

„Готови сме на протести. Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода„, заявяват роднините, цитирани от БНТ.

Те определят действията на защитата на Бургазлиев като „опит за политически натиск и подмяна на правосъдието“, който може да доведе до освобождаване на обвиняемия.

Припомняме, че на 14 август в курорта „Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев прегази с АТВ петима души, сред които и три деца. Сред тях бе и 4-годишният Мартин – син на 35-годишната Христина, който дълго време бе в кома и на когото му предстои тежко възстановяване. На Никола Бургазлиев бяха направени две проби за наркотици и двете отчетоха положителен резултат.

Тъй като се появиха притеснения за безпристрастността на разследващите инцидента заради факта, че родителите на Бургазлиев работят в полицията, след обществени протести делото от Несебър бе прехвърлено към Националната следствена служба.

Ето какво пишат близките на Христина в декларацията си:

„След многоброен протест това се случи с постановление на и.ф. Борислав Сарафов.

Вече разследвано от Националната следствена служба, това дело придоби друг ход – бе формулирано ново обвинение в предумишлено убийство. Разследването приключи изключително бързо и само довършването на две експертизи го делеше от внасяне в съда.

Това вече не е ясно дали ще се случи. След две решения на състави на ВКС, широко прокламиран от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това

разследване да бъдат опорочени.

На 10.10.2025 г. е входирано точно това искане от неговата защита, позовавайки се на цитираната в решенията на ВКС нелегитимност на и.ф. Борислав Сарафов.

Готови сме на протестни действия, заедно с цялото общество в Бургас. Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода без дори да бъде съден.

Политическите атаки срещу административния ръководител на прокуратурата се превърнаха в залп срещу цялата прокуратура, от който за съжаление страдат не адресатите на атаката, а ние – потърпевшите от престъпленията. Хората, платили най-високата цена – загубата на най-близките си хора.

Настояваме за незабавно поемане на отговорност от г-жа Галина Захарова, чрез подаване на оставка от заеманата позиция. Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от тези актове.

Въпреки че компетентен съд за това не е ВКС, а ВАС, тези решения дават шанс на убийци като Никола Бургазлиев да излязат спокойно на свобода и да убият невинни хора отново, завършва декларацията на близките на загиналата 35-годишна майка.