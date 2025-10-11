АПИ информира за завършен ремонт на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик

Завърши ремонтът в платното за Бургас на осем километра от автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик между 90 и 98 км. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“, като отчетоха, че трасето е с нова асфалтова настилка и отводняване, пътни знаци и ограничителни системи.

В същото време строително-монтажните работи в платното за София продължават. При изпълнението им превозните средства ще преминават двупосочно в обновеното платно, в което има по една лента в посока Бургас и една лента за София.

На автомагистрала „Тракия“ продължава ремонтът на платното за Бургас в участъци на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а в област Стара Загора от 9 октомври строителни работи се извършват в 10-километров участък между 208-и и 218-и километър.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността ще се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас. Те ще бъдат организирани в зависимост от натовареността на движението и по преценка на „Пътна полиция“.

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.