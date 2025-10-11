Граждани протестират срещу насилието над деца в София и Бургас

За 11.00 часа днес бе обявен граждански протест пред Съдебната палата в София под мотото „Гласът на народа срещу насилието над деца“. Подобна акция, в 11.00 часа започна и в центъра на Бургас, като за по-късно е планирано автошествие до община Поморие.

Организатори са сдружение „Ние не мълчим“. Поводът за протеста е сигналът за тормоз в детска градина в Каблешково на над 4-годишно момиче, станал публичен след журналистическо разследване на Тина Ивайлова.

Протестиращите настояват за 24/7 видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум 6 месеца; за ежегодни опреснителни обучения и тестове за педагозите, за да се гарантира тяхната готовност и професионализъм; национален публичен регистър на осъдените педофили; справедлива присъда и прозрачен процес, по случая в Каблешково.

В Бургас настояват и за оставката на кмета на Поморие Иван Алексиев, тъй като по време на специално дадена пресконференция обявил името на детето, а освен това защитил работещите в детската градина в Каблешково, съобщава кореспондент на БНР.

По последна информация няма установени данни за блудствени действия и наранявания.