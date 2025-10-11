Институтът за пазарна икономика е против увеличаване на здравната вноска

Експерти от Института за пазарна икономика (ИПИ) се обявиха срещу увеличаването на здравната осигуровка. Припомняме, че преди дни председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов обяви в ефира на bTV, че здравната вноска у нас трябва да се увеличи от досегашните 8% на поне 10%, ако страната ни иска да има съвременно и достъпно здравеопазване – без доплащане.

От ИПИ са направили изчисления, които показват, че бюджетът на Националната здравна каса за 2026 г. ще надхвърли 10 млрд. лв. и при настоящия размер на здравната вноска от 8 процента. Те добавят, че и без да се променят осемте процента през последните пет години бюджетът за здраве се е удвоил, защото расте пропроционално на доходите.

В ефира на БНР Петя Георгиева, един от авторите на анализа на ИПИ, коментира, че парите за здраве постоянно растат като процент от трудовите доходи и през последните години този ръст е с повече от 1 милиард лева годишно. Освен това тя предупреждава, че увеличението на здравноосигурителната вноска би довело до дисбаланси в икономиката.