Фандъкова предупреди Васил Терзиев за нови грешки, защото няма план „Б“

Ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план и нещо много задължително – да има осигурен план „Б“. Тук план „Б“ няма, затова се реагира кризисно и затова могат да се допуснат и други грешки. Това коментира бившият кмет на София и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова в ефира на БНТ по повод ситуацията с боклука в столицата.

От 5 октомври в „Люлин“ и „Красно село“ има кризисна ситуация с почистването на боклука. До нея се стигна, след като договорът с фирмата, която досега почистваше двата района, изтече, а нов не бе сключен, тъй като предложените цени от единствената фирма кандидат бяха твърде завишени.

Йорданка Фандъкова бе категорична, че момента има много сериозна криза с боклука, макар че в началото тя е била отричана и обяснявана като временно неудобство. Ето защо според нея всички трябва да помогнат тя да се реши. Припомняме, че в сряда от Министерския съвет предложиха помощ на Васил Терзиев, а той, отказвайки я на този етап, увери премиера Желязков, че със съвместни усилия на общината, на доброволци и на всички, които са се включили, в рамките на следващата седмица се очаква да има нормализация.

Във връзка с помощта Фандъкова изказа благодарност на министъра на правосъдието Георги Георгиев – бивш председател на Столичния общински съвет, а сега „свръзката“ между общината и изпълнителната власт – който изпратил работна ръка. Припомняме, че той изпрати затворници на лек режим да помагат за събирането на боклука в „Красно село“, а следващата седмица ще ги насочи в „Люлин“.

Фандъкова разказа как предупредила Васил Терзиев, че процедурите за почистването на столицата са много дълги и сложни и че те трябва да се обявят поне година по-рано от изтичането на договора. Тя обърна внимание, че обществената поръчка за избор на изпълнител е обявена на 26 март, при положение, че договорите изтичали през април и май.

„Това за мен е абсолютно необяснимо. Чух оправдания, че са се забавили в Агенцията за обществени поръчки – факт, ако 2 месеца са се забавили, но това не е прецедент и би трябвало да се предвиждат някои ситуации, заради които аз заложих в договорите възможност да се удължават с 6 месеца“, добави още бившият градоначалник на София и в тази връзка предупреди Васил Терзиев, че ще има и нови проблеми, още повече че той не се е подготвил с план „Б“.