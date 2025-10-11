Глобалните стокови пазари преживяха седмица на смесени настроения, с натиск за понижение върху селскостопанските стоки и променяща се среда в енергийния сектор. Геополитическото напрежение и мудният глобален индустриален цикъл продължават да тежат върху търсенето, отбелязват от „Софийска стокова борса„.

На зърнените пазари обилните реколти в Северното полукълбо тласнаха цените на пшеницата и царевицата надолу, въпреки че регионалните фактори създават известни различия. Енергийният сектор е свидетел на забележителна промяна, като възобновяемите енергийни източници за първи път посрещат целия нов растеж на глобалното търсене на електроенергия, което води до лек спад в производството от изкопаеми горива.

Цените на суровия петрол, а оттам и на бензина, остават чувствителни към геополитическото развитие, особено в Източна Европа.

Глобалните цени на пшеницата отбелязаха тенденция към понижение

през изминалата седмица, повлияни от силните доклади за реколтата от Русия и увеличената прогноза за световното производство от Организацията по прехрана и земеделие (FAO). Цените на пшеницата в САЩ отбелязаха лек спад. Фючърсите на меката червена зимна пшеница (SRW) на Чикагската стокова борса (CBOT) се търгуваха около 189 долара/тон. Благоприятното топло и сухо време подпомага края на жътвата. Европейските цени на пшеницата също се понижиха, като референтните цени бяха около 225 долара/тон. Прогнозата за производството в Европейския съюз беше ревизирана нагоре до 136.4 милиона метрични тона. Руските експортни цени на пшеницата от черноморските пристанища се задържаха относително стабилни. Цените на пшеница с 12.5% съдържание на протеин бяха приблизително 230 долара/тон. Русия отчита рекордна реколта, като вече са прибрани 130 милиона тона от очаквани 135 милиона.

Пазарите на царевица също бяха под натиск

тази седмица поради очакванията за големи световни доставки. Фючърсите на царевицата в САЩ отбелязаха умерен спад, като цените се движеха около 166 долара/тон. Американският износ на царевица е на конкурентни цени спрямо бразилските доставки, което се очаква да подкрепи световното търсене. Европейските цени на царевицата претърпяха по-значителен спад, установявайки се близо до 216 долара/тон. В региона се наблюдава забележим внос на царевица от Съединените щати. Като най-големият доставчик на царевица за Китай през 2025 г., експортният пазар на Русия е активен.

Пазарът на слънчогледово масло претърпява динамични промени

с приключването на жътвата в Черноморския регион. Цените в САЩ се варират около 1222 долара/тон, което отразява добрата наличност в страната. Европейските цени, особено във Франция, са по-високи, около 1 450 долара/тон, поради по-ниските от средните добиви от предишната реколта. Като основен световен производител Русия е ключов двигател на световните цени. Цените на слънчогледовото масло с произход Черно море са около 1340 долара/тон.

Глобалният пазар на бензин се влияе предимно от цената на суровия петрол, която варираше между 65 и 67 долара/барел. Има общо очакване за спад в цените на енергийните стоки поради увеличеното производство от страните от ОПЕК+.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т, (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие с наближаващия студен сезон

за дърва за огрев в диапазон 95 – 126 лв./куб.м (48.57 – 64.42 евро/т). При енергоносителите се изкупиха гориво за отопление на 1954.56 лв./хил. л (999.35 евро/хил. л), газ пропан бутан в рамките от 883.33 до 933.33 лв./хил. л (451.64 – 477.20 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ на 1810.35 лв./хил. л (925.62 евро/хил. л). Продадоха се и множество смазочни материали, антифриз, спирачна течност, греси и добавка Адблу. Сделка се сключи и за скрап от черни метали на 160 лв./т (81.81 евро/т).