Един загинал и 7 ранени при израелски удари по Южен Ливан

Израел нанесе интензивни въздушни удари по Южен Ливан рано в събота, при които загина един човек, а седем бяха ранени. При ударите за кратко бе прекъснато придвижването по магистралата, която свързва Бейрут с части от Южен Ливан, съобщиха от Министерството на здравеопазването, цитирани от АП.

Нанесените преди зазоряване въздушни удари са били срещу пункт в село Мсайлех, където се продавали булдозери и багери. От израелската армия обяснили, че са поразили целта си, защото машините били използвани за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка „Хизбула“.

Докато нанясали ударите покрай мястото преминало превозно средство, натоварено със зеленчуци. Според телевизия „Ал-Манар“ на Хизбула именно неговият шофьор е убитият човек.

Министерството на здравеопазването по-късно уточни, че загиналият е сирийски гражданин, а ранените са шестима ливанци и още един сирийски гражданин.

От АП припомнят, че след приключването на 14-месечната война между Израел и „Хизбула“ в края на ноември, при което бе постигнато примирие с посредничеството на САЩ, Израел извършва почти ежедневни въздушни удари, убивайки десетки. Израел обвинява „Хизбула“, че се опитва да възстанови капацитета си, след като групировката понесе тежки загуби по време на войната.

По-рано този месец върховният представител на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова за подновяване на усилията в посока окончателно прекратяване на военните действия в Ливан. Той отчете, че в края на септември, въпреки примирието, са потвърдени 103 нови ливански жертви – цивилни граждани.

При последната война между Израел и „Хизбула“ в Ливан загинаха над 4000 души, включително стотици цивилни, а разрушенията, според Световната банка, се оценяват на около 11 милиарда долара. В Израел са загинали 127 души, като от тях 80 са военни.

Последната война започна, след като на 8 октомври 2023 г. „Хизбула“ започна да изстрелва ракети по Израел – това бе ден след смъртоносното нахлуване на „Хамас“ в Южен Израел, което и предизвика войната в Газа. Израел отговори с обстрел и въздушни удари по Ливан и така двете страни започнаха ескалиращ конфликт, който прерасна в пълномащабна война в края на септември 2024 година.