Премиерът увери курсантите от „Васил Левски“ в Шумен, че ще продължи увеличаването на възнагражденията

„Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година. Повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години. Това ще бъде част от дългосрочната грижа за развитието на човешки ресурси във въоръжените сили.“ Това обяви премиерът Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

Министър-председателят Желязков отбеляза, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници.

„Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината – осъзнат избор и призвание“, продължи премиерът. По-нататък в словото си той отбеляза, че модернизацията на Българската армия е сред основните приоритети на

правителството.

Той увери курсантите, че има яснота за източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година.

Премиерът подчерта в речта си и значението на воинската клетва, определяйки я като сакрален обет пред олтара на Родината – обещание да защитават България с чест,

достойнство и, ако се наложи, със собствения си живот.

Росен Желязков пожела успех на курсантите и изрази благодарност и към техните родители и близки за подкрепата и моралната им опора.

Военна клетва положиха над 170 курсанти първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.