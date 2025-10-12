Наблюдатели на изборите в Пазарджик се надяват на поне 40% активност – иначе е измама

В 7.00 часа започнаха избори за нов общински съвет в Пазарджик. В 31 села в областта са разкрити избирателни секции. За 41 места в общинския съвет се борят 597 кандидати – два пъти повече, в сравнение с изборите от 2023 година. За нормалното протичане на изборния процес следят 220 полицаи.

От Общинската избирателна комисия съобщиха, че всички секции на територията на общината работят. Има неявили се членове на секционни комисии, които в момента се попълват, уточнява кореспондент на БНР.

Той коментира, че по секциите се наблюдава рекорден брой наблюдатели. Те споделят, че се надяват на поне 40% избирателна активност, защото в противен случай всичко би било – измама.

В обедните часове в Пазарджик се очаква силно депутатско присъствие от различни политически партии.

До насрочването на новите избори за общински съвет в Пазарджик се стигна, след като на 17 юли Върховният административен съд касира изборите за общински съветници.

Освен в област Пазарждик избори се провеждат и в търговищкото село Зараево. За кмет ще гласуват 723 жители с право на глас. Мястото е вакантно, след като през май редовно избраният кмет почина. Сега кандидатите за кметското място са трима.

Частични местни избори за кмет днес се провеждат селата Беласица (област Благоевград), Столник (община Елин Пелин), Струпец (област Враца) и Хрищени (област Стара Загора).