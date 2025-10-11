Тръмп заплаши да увеличи със 100% митата върху стоки от Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи допълнителни 100% мита върху стоките, внасяни от Китай, в допълнение към вече действащите 30 процента. Очаква се мярката да влезе в сила от 1 ноември или дори от по-рано, предаде Си Ен Ен. Заплахата ще изостри напрежението в отношенията между САЩ и Китай, които от няколко месеца бяха в своеобразно търговско примирие.

В публикацията си в Truth Social Тръмп добавя и че на 1 ноември ще наложи контрол върху износа на всякакъв критичен софтуер.

От Си Ен Ен коментират, че Тръмп отправя заплахата си на фона на това, че Пекин засилва контрола върху износа на редкоземните елементи, които са необходими за производството на много елементи, използвани в електрониката. Според тях това е причината Тръмп да отмени срещата си с китайския президент Си Дзинпин, която беше насрочена за по-късно този месец в Южна Корея.

Заплахата на Тръмп, отправена в петък в публикацията му в Truth Social, бе приета зле от инвеститорите, тъй като се появиха опасения от дежавю, имайки предвид, че през пролетта митата върху китайските стоки скочиха до зашеметяващите 145 процента. Индексът S&P 500 се срина с 2.7%, Dow Jones Industrial Average отбеляза спад с 878 пункта, а NASDAQ Composite падна с 3.6 процента.