„Възраждане“ организира протест за спиране на завод във Велико Търново

„Възраждане“ организира протестно шествие във Велико Търново с искане за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производството на местния завод „Кроношпан“. В протеста се включиха близо 200 души от различни квартали на старопрестолния град, съобщи БТА. Шествието започна от квартал „Чолаковци“, премина няколко километра и спря пред входа на завода.

Народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев припомни, че преди седмици във Велико Търново се е състояла среща на министъра на околната среда и водите Манол Генов с общинската управа и народни представители от управляващата коалиция. Резултатът от нея бил, че Манол Генов обявил, че от „Кроношпан“ се очаква да заяви промени в комплексното разрешително за осъществяване на дейността. Целта е да бъдат коригирани параметрите, които измерват замърсеността на въздуха с фини прахови частици и формалдехид.

Вчера, 10 октомври, към 12.00 часа подобно заявление не е било заявено, добави Янчев. По думите му това означава, че то трябва да се изготви по служебен път.

Ето защо протестиращите имат за цел да принудят държавните институции в лицето на Министерството на околната среда и Министерството на здравеопазването да предприемат спешни мерки срещу индустриалния замърсител, който, не на последно място, по думите на Ангел Янчев е и „ламя на питейна вода“. Сред протестиращите се чуха оплаквания, че „Кроношпан“, освен че замърсява въздуха и хаби много вода, предизвиква и сериозно изсичане на гори, тъй като в непрекъснатия му производствен цикъл постоянно се използвала дървесина.

От „Кроношпан“ нямаше представител, който да се срещне с протестиращите, предаде кореспондент на БНР. В същото време тази сутрин от дружеството разпространиха ново писмено становище, в което поясняват, че са подали поисканото от екологичния министър заявление за промяна на комплексното им разрешително за работа и подчертават, че непрекъснато инвестират в екология.