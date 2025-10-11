Зеленски обсъди с Тръмп противовъздушната си отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, в който обсъдил руските атаки срещу енергийната мрежа на Украйна и мирните усилия на САЩ в Близкия изток. Това обяви самият Зеленски, цитиран от Kyivindependent.com.

Двамата президенти провели разговора си след масираната руска атака с дронове и ракети на 10 октомври, която причини прекъсвания на електрозахранването в Киев и в още няколко региона на в Украйна.

„Информирах президента Тръмп за атаките на Русия срещу нашата енергийна система и оценявам готовността му да ни подкрепи“, добави Зеленски, определяйки разговора между двамата като много позитивен и продуктивен.

От Белия дом все още не са коментирали разговора.

Зеленски уточни, че с Тръмп са обсъдили конкретни споразумения за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

От Kyivindependent.com припомнят, че миналия месец администрацията на Тръмп одобрила първия си пакет военна подкрепа за Киев в рамките на финансирания от НАТО списък с приоритетни необходимости за Украйна (PURL).

Тези доставки включват боеприпаси за противовъздушна отбрана Patriot, оръжия за сваляне на руски балистични ракети, редовно използвани при атаки срещу Украйна.

По време на 30-минутния разговор станало дума и за потенциалните възможности САЩ да доставят на Украйна крилати ракети „Томахоук“, съобщи Axios, позовавайки се на два източника, пожелали анонимност.

„Томахоук“ се използва за прецизни удари. Тя е с обсег от 1600 до 2500 километра (995 до 1550 мили) и би позволила на Киев да достигне цели в Сибир.

На 6 октомври президентът на САЩ обяви, че е взел решение по въпроса дали да достави на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук“, но иска да разбере какво в Киев искат да правят с тях.

По време на разговора си с Тръмп Зеленски го похвалил за усилията му за мир в Близкия изток, предвид обстоятелството, че САЩ посредничиха при преговорите за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа.

„Ако една война може да бъде спряна в един регион, то тогава със сигурност могат да бъдат спрени и други войни – включително и руската“, коментирал Зеленски, призовавайки Москва да се ангажира с истинска дипломация.

Ден преди разговора си с Тръмп, Зеленски проведе телефонни разговори с няколко европейски лидери, включително с германския канцлер Фридрих Мерц, с британския премиер Киър Стармър и с финландския президент Александър Стуб.