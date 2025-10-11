Преназначеният френски премиер Себастиан Льокорню обеща да се справи с политическата криза

Преназначеният френски премиер Себастиан Льокорню обеща при първата си публична изява (в полицейски участък южно от Париж) след завръщането си на поста, че ще се справи със задълбочаващата се политическа криза, предаде „France 24“. Той обаче предупреди, че следващият му кабинет не трябва да бъде държан като заложник от останалите политически партии.

От „France 24“ коментират, че Льокорню, който бе възстановен на поста само дни след като подаде оставка, сега ще трябва да се надпреварва с времето, тъй като до понеделник трябва да представи законопроект за държавния бюджет за 2026 г., както и да се опита да обедини разединения парламент.

Льокорню бе върнат на поста късно снощи след остро критикуван акт на президента Еманюел Макрон. Той го възстанови на поста само четири дни след оставката му и разпадането на правителството, което оцеля само 14 часа.

Сега 39-годишният Льокорню ще трябва да сформира кабинет, който ще трябва да помисли как да овладее нарастващия дълг на Франция.

„Ще си изпълня дълга си и няма да бъда проблем“, увери Льокорню. В същото време реакциите по повод преназначаването му изобщо не са ласкави – възстановяването му предизвика възмущение в целия политически спектър и се чуха закани той да бъде свален при първа възможност.

Лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела нарече преназначаването на Льокорню „лоша шега“ и заяви, че незабавно ще се опита да отстрани новия кабинет.

Дясната партия „Републиканците“ на напусналия министър на вътрешните работи Бруно Ретайо заяви, че няма да участва в следващото правителство на Льокорню, въпреки че нейни депутати обявиха, че могат да подкрепят кабинета при гласуването му в парламента, но без да участват в него.

Междувременно социалистите обявиха, че „нямат сделка“ с Льокорню и ще свалят правителството му, ако той не се съгласи да спре пенсионната реформа от 2023 г., която увеличи възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

От „France 24“ коментират, че Франция е в политическа безизходица, след като миналата година Макрон насрочи предсрочни избори с надеждата, че те ще консолидират властта му, нещо, което не се случи – дори напротив – крайната десница спечели много повече мандати в сравнение с преди.

Освен това Франция е подложена на натиск от страна на ЕС, за да намали дефицита и дълга си и именно заради мерките за намаляване на разходите двамата предшественици на Льокорню трябваше да се простят с постовете си.

В петък Льокорню предупреди, че всеки, който иска да се присъедини към неговото правителство, „трябва да поеме ангажимент, че ще забрави амбициите си да става президент“.

Анализатори веднага направиха връзка с бившия премиер Едуар Филип, който се е кандидатирал за следващите президентски избори през 2027 г. и който заяви по-рано тази седмица, че след като бюджетът бъде приет, самият Макрон ще трябва да се оттегли.

Според „France 24“ сериозни шансове за успех на президентските избори има крайнодясната партия „Национален сбор“, имайки предвид, че Макрон вече е изкарал максимално позволените два мандата.

Трикратната кандидатка за президент Марин льо Пен е лишена от правото на участие в нова надпревара, след като бе осъдена за присвояване на евросредства, но нейният 30-годишен съпартиец Жордан Бардела може достойно да я замести.