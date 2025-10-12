Асен Василев предупреди, че ако не се увеличат заплатите на медицинските специалисти, планират вот на недоверие

Ние виждаме приоритетите на това правителство – не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева и така парите ще са достатъчни за нормални заплати за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор „Здравеопазване“. Това призна в ефира на БНР депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Асен Василев. Той добави, че ако правителството не осигури нормално заплащане за младите лекари и за медицинските специалисти, то вероятно това би било причина за вот на недоверие.

Василев коментира и изпълнението на настоящия бюджет, обръщайки внимание, че той има проблем и той е, че е предвидено да се съберат 30% повече приходи.

„Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира КПК и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част„, предупреди бившият финансов министър.

В същото време той бе категоричен, че няма причина гражданите и бизнесът да се натоварват с допълнителни данъци. Според него, ако се махнат всички харчове по касичките (по-конкретно Асен Василев посочи тези на Пеевски) и се направи рационален преглед къде реално се инвестират парите на данъкоплатците, дефицитът отново може да стане 3 процента. За да стане това обаче Василев призна, че се изискват тежки политически решения.

Той отправи критика към сегашното управляващо мнозинство, че е заделило едни излишни 9 млрд. лева дълг, за да попълни ББР, БЕХ и всички държавни предприятия, които, по думите му, са абсолютно излишни. Освен това увеличило и възнагражденията в сектор „Сигурност“, които според бившия финансов министър са абсолютно непропорционални на фона на всичко останало.

Що се отнася до инициираната от ПП-ДБ подписка за оставката на Антон Славчев като председател на Комисията за противодействие на корупцията, Асен Василев обяви, че тя е подкрепена от депутатите от „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ. Председателят на „Продължаваме промяната“ призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов също да я подпише, след като е завил, че и той иска тази оставка.