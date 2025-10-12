В Деня на българската община президентът поиска законови промени за финансовата й независимост

Дейността на местната власт изисква институционална и обществена подкрепа и законови промени, които да гарантират нейната ефективност и финансова независимост. Това обяви президентът Румен Радев в приветствие по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление в България.

В публикация във „Фейсбук“ той поздрави всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служителите в общинските администрации, които честно работят за благополучието на своите съграждани и за които развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза.

Той припомня, че местната власт е пряко избрана от гражданите и е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите им.

След това Радев подчертава, че в дни на динамични политически промени местната власт често олицетворява държавността и увеличава очакванията на гражданите, че тя ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура.