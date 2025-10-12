РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Железничар загина на гара Мездра по време на работа

Мездра

Железничар е загинал по време на работа на гара Мездра, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирани от БТА.

По първоначални данни инцидентът е станал по време на маневра. По случая е заведено досъдебно производство. Причините се изясняват.

Железопътна гара Мездра е най-голямата в Северозападна България. През нея минават главните жп линии, които обслужват влаковете за цяла северна България – от Видин до Варна. Сградата на гарата е построена през 1897 г. и е една от най-старите в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени