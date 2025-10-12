Таксиметровите шофьори заговориха за увеличение на услугите си

Таксиметровите шофьори искат увеличение на тарифите си за превоз, съобщава БНР. По-конкретно намерението е да се увеличат минималните тарифи – дневната да стане 1.74 лв, а нощната – 2 лева. От Столичната община обясниха, че са получили различни предложения от браншови организации с искания за увеличение на цените на таксиметровите услуги, които ще бъдат разгледани съгласно действащото законодателство.

Председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков обясни, че шофьорите имат допълнителни разходи заради изискванията около въвеждането на еврото. По-конкретно са вложили 1000 лева, за да ги изпълнят. Освен това изтъкват, че цените не са променяни от три години, а разходите, сред които за труд и поддръжка, се повишили с около 50 процента.

Метрологичният контрол е 35 лв. държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лв., пояснява Цветков.

Припомняме, че до 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза в лева и в евро.

Около половината таксиметрови автомобили вече са със сменени касови апарати и са преминали през метрологичен контрол.

Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в двете валути – в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 г. – в евро и лева, а след 8 август – само в евро.

От БНТ съобщиха за специфичен проблем с таксиметровите апарати. Такса „Повикване“ не се отразява от брояча в такситата, но влиза в крайната сметка на касовия бон. Заради това шофьорите на такситата трябва да информират клиентите си при самото качване в автомобила им.

От бранша обясняват, че от години част от апаратите имат подобни настройки, но това сега излиза наяве покрай изискванията на Закона за въвеждане на еврото и показаха как трябва да работи нормално апарата за отчитане.

За „По света и у нас“