На празника на общините премиерът Желязков отчете, че само 71 от тях ще въвеждат „замърсителят плаща“

Eдва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“. Тези данни обяви премиерът Росен Желязков по време на Годишната среща на местните власти, която се провежда в курортен комплекс „Албена“.

Премиерът беше гост на събитието и участва в официалното отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомри. По време на него той акцентира върху управлението на отпадъците в общините.

Той припомни, че с промените в Наказателния кодекс изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци ще бъде инкриминирано.

„Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност„, добави Желязков.

Министър-председателят акцентира върху рекордната събираемост, постигната

от правителството през настоящата година. Той изтъкна, че имат 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците. Премиерът припомни за резервите, които

има в това отношение при местните данъци и такси, както и възможностите за

наваксване.

Наред с това той обяви, че изпълнението на общинската програма е в размер на 460 милиона лева, като за настоящата година остават по разчети 290 млн. лева. След като и те бъдат изчерпани, държавата ще продължи по Приложение 3 с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година, отбеляза Желязков.

Министър-председателят също така призова местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им.

По отношение на еврото премиерът обърна внимание, че ролята на общините е изключително важна, защото те са най-близо до хората и най-ясно и категорично може да разсейват техните страхове.

„С ваша помощ трябва да разсеем опасенията на населението, много е важно хората да чуват, че нищо не ги принуждава панически да обменят парите си“, добави Желязков. По думите му именно плавният преход към еврото е гаранция да няма злоупотреби и измами.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Желязков изтъкна, че очакваме второто плащане. То ще бъде редуцирано, но с отлагателно условие, а не окончателно. Очакваме и третото плащане, което е същественото плащане за настоящата година, уточни още Росен Желязков.



Освен това той успокои общините, че неизразходваните средства няма да бъдат

възстановявани в централния бюджет, а ще остават при тях. По този повод призна: „Не знам откъде тръгнаха спекулации за това, че в централния бюджет в края на годината следва да бъдат възстановени неизразходваните средства от делегираните дейности и от капиталовите разходи“. В същото време той препоръча тези средства да не се харчат за

несъществени неща, а внимателно да бъдат планирани са следващата година.

По отношение на справянето с бедствията премиерът Росен Желязков обърна

специално внимание на координацията на действията между централната и местната

власт и превенцията. Министър-председателят изтъкна мерките, предприети от

кабинета за борба с безводието.

По думите му необходимите действия са сходни на национално и на местно ниво – разработване, опазване и рехабилитация на водоизточниците и довеждащата инфраструктура, контрол, намаляване на загубите, подобряване на инфраструктурата.

Премиерът специално благодари на представителите на местната власт, които се включиха в обученията за работа със системата BG-ALERT.