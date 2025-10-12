Игра на постижения и ограничения – размитите граници на съвременното детство

Детството със сигурност може да се определи като “златната мина” на човешкия живот. Въображение, смях, игри, свобода и опознаване на света. Свят, необременен от рутинното ежедневие на възрастните, за които детството е само хубав спомен. Може и сън – още по-красиво! Но както има начало, има и край, свързан с порастването. Не случайно американският писател Франсис Скот Фицджералд казва: „Да пораснеш е нещо много трудно. Далеч по-лесно е да го пропуснеш и да прескачаш от едно детство на друго“.

Ала днес, нещата седят по друг начин – малкият човек бива неразбран от системата или по-скоро не искат да се съобразят с неговото мнение, както ще стане ясно от един от примерите от последната седмица, на който искам да обърна специално внимание. Но първо започваме с наистина най-малките – тези от 3-месечна до 3-годишна възраст.

С просто око се вижда, че за тях детството се свежда до една рамка – еднаква за всички. Повод за констатацията ми е публикуваната за обществено обсъждане „Концептуална рамка за разработване на стандарти за ранно учене и грижи“, която от МОН са свели до три простички неща: 1) Стандартите, 2) Целите и 3) Очакваните резултати.

Проектът обхваща децата от 3-месечна възраст до 3-годишна, техните родители и специалистите, които се грижат за малчуганите.

Всичко това претопено в 4 области: здраве, физическо и двигателно развитие, познавателно развитие, личностно-емоционално и социално развитие и

езиково и комуникативно развитие.

Какво се получава?

Още от 3-месечна възраст се започва с “очакванията” и “резултатите” към децата, като има и насоки за “възрастния”. Тук е въпросът трябва ли да има подобна концептуална рамка за стандарти за учене и грижи, след като в по-голямата част от периода – между трите месеца до 3-годишната възраст, майката е до детето си – тя е в майчинство, а и на бащите предоставиха възможност да бъдат близо до отрочетата си. Така че трябва ли да се налага на родителите какви са очакванията и резултатите, които трябва да бъдат постигнати от децата им още преди възрастта на задължителното постъпване в детската градина?

Но както се видя от приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, май мнението на родителите и децата изобщо не е важно. Особено мнението на най-уязвимите от тях.

“Държавата провежда политики за осигуряване на равен достъп до качествено образование и за благополучие за всяко дете и ученик и равният достъп на децата и учениците е свързан с осигуряване на еднакви възможности за упражняване на правото на образование чрез приобщаване”, пише в законопроекта, внесен от Министерския съвет.

Дотук всичко изглежда повече от добре – държава, мислеща за развитието на

децата, благополучието им и интегрирането в образователната система. Да,

ама не!

От цялата ситуация, най-тежко губят онези деца, които не влизат в “стандартизираната рамка”. Децата със специални образователни потребности (СОП). Онези, които по закон имат право на подкрепа от специалисти, а в същото време ги заплашва рискът да бъдат изолирани, за да не нарушават удобния ред на системата. На хартия – приобщаване, а в реалността – отделяне.

Съгласно законопроекта, ако детето има специални образователни потребности и формата на обучение не съответства на тях, след обсъждане с родителя, екип за подкрепа на личностно развитие препоръчва промяна на формата на обучение. Тогава пред детето има два варианта – да остане с връстниците си или да премине в индивидуална форма на обучение. Всъщност пред детето няма никакви варианти. И пред родителите му – също. С приетата на първо четене поправка правото на родителя и детето да вземат решение за формата на обучение се отменя и то се делегира на екипа за подкрепа за личностно развитие, а в случай на оспорване от страна на близките – на директора на училището.

По тази точка от законопроекта бяха изпратени няколко отрицателни становища,

но законотворците сякаш не ги забелязаха.

Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че законопроектът на Министерския съвет ограничава правото на родителите на деца със СОП да избират формата на обучение, като отговорността се прехвърля на външни лица и експерти, които не са родители или настойници.

От Комисията за защита от дискриминация също алармираха, че предложените текстове биха могли да създадат предпоставки за неравно третиране на децата със СОП, което ограничава техните права и ги дискриминира спрямо другите.

И какво излиза накрая? С хубави думи и намерения се узаконява границата между “нормалното” и “различното”. Но нима различието не е в същността на детството?

Като се запознаем със статистиките за децата със специални образователни потребности и с отчетеното какво се прави за тях, ще ни стане ясно защо въпросът ни няма да получи никакъв отговор.

Според различни медийни публикаци, статистики и анализи на МОН от 2023 г., децата със СОП са между 25 000 и 30 000 в цялата страна. За тях отговарят малко над 5 500 ресурсни специалисти, състредоточени предимно в големите градове.

И като се тегли чертата, се получава плашещ недостиг на учители, които да са до нуждаещите си от подкрепата им в класната стая, докато текат редовните часове. Ще кажете – трябват пари!

Трябват, но планирани ли са? Според Плана за действие за периода 2025-2027 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България се очаква да бъдат инвестирани 105.4 млн. лева в подпомагането на деца в ранна детска възраст.

Над 69.8 млн. лева ще отидат за личностното им развитие. Над 1.8 млн. лева ще са за квалификацията на специалистите, в това число и ресурсните учители. Около 18 млн. са отделени за подобряване на условията в отлеждането им, а други 2 млн. лева са предвидени за работа с родителите.

Както се вижда от извесените данни, най-малко са парите за ресурсните учители, а увеличаването на броя на децата със специални потребности изпреварва в пъти процеса на квалифициране на специалистите, които да се занимават с тях. Дали заради неконкурентното възнаграждение или заради натоварващата работа – никой не знае!

Едно е ясно без всякакво съмнение – с предлаганите промени в Закона за предучилищното и училищното образование, при които мнението на родителя и детето няма да имат никакво значение, и за броя на ресурсните учители никой няма да се загрижи.

Нищо, че дете, изолирано от детската среда – от своите връстници и ситуации с тях, губи всякакъв напредък, затваря се в себе си и остава изолирано. Пък после ходи вярвай, че държавата мисли за приобщаващото образование.

Не, не й вярваме – понеже сама си е надробила попарата! Не й вярваме и да има най-добрите намерения, лансирайки „Концептуалната рамка за разработване на стандарти за ранно учене и грижи“.

Детството е отделен свят, откъснат от правилата, забързаното ежедневие и логиката. То не е просто поредната “инвестиция” или “общ стандарт”, а е най-вече преживяване в игра, емоции и опознаване на света.

В него трябва да има грешки, скука и чудене, тъй като в това “непостижение” се крие най-голямото “постижение”, което се осъзнава в много по-късна възраст – свободата да бъдем себе си и да се учим от нея. Свобода, която много добре описва Пабло Пикасо: “Всяко дете е творец. Проблемът е как да се запази такъв, като порасне”.