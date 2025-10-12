Пазарите се готвят за хаос след рекорден срив на криптовалутите

Обявяването на плановете на американския президент в петък за налагане на нови вносни тарифи на Китай предизвика срив на фондовите и криптовалутните пазари. Анализаторите се опитват да определят колко дълго може да продължи сривът, без да изключват евентуални пазарни манипулации от неизвестни заинтересовани страни. The Daily Telegraph и други издания реагират на пазарния срив след изявленията на Доналд Тръмп.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)

Пазарите се готвят за хаос, след като Тръмп предизвика рекорден срив на криптовалутите

Заплахата на Доналд Тръмп да наложи нови 100% тарифи на Китай предизвика един от най-големите сривове на криптовалутите в историята и породи опасения от хаос на световните пазари следващата седмица. Криптовалутната борса Binance се извини за прекъсванията на фона на „интензивна пазарна активност“. Експерти заподозряха възможна търговия с вътрешна информация, след като някои анонимни акаунти спечелиха близо 200 милиона долара, като заложиха на спад на цената по-малко от час преди обявяването на тарифите.

CNBC (Ню Джърси, САЩ)

Разпродажба на пазара: Изявлението на Тръмп срива фондовите пазари с 2 трилиона долара

В петък сутринта S&P 500 беше само на няколко пункта от поредния си исторически връх. Но след това, след една-единствена публикация в социалните медии от президента Доналд Тръмп, пазарната стойност падна с 2 трилиона долара. Това развитие демонстрира влиянието, което едноличната търговска политика на президента продължава да оказва върху съдбата на световната икономика.

Berliner Zeitung (Берлин, Германия)

Най-големият крипто срив: Кой го манипулира?

Инвеститор заложи на срива половин час преди да се случи – и спечели 160 милиона долара. Кой имаше вътрешната информация? Не е ясно каква роля е играл вътрешният кръг на Тръмп. Синовете му управляват бизнес с криптовалути и, очаквайки изявленията на баща си от Белия дом, може би ще успеят да реагират и да направят подходящи залози. Какво ще се случи след това също не е ясно: само часове след като Доналд Тръмп изпрати ударни вълни през пазарите в петък, той изглежда вече е започнал да се оттегля – точно както направи с тарифите на Европейския съюз.

The Economic Times (Мумбай, Индия)

Пазарите на криптовалути преживяват най-голям спад

Внезапното повишаване на тарифите засили опасенията от ескалираща търговска война между САЩ и Китай, причинявайки трусове не само на пазара на криптовалути, но и на традиционните пазари като акции и петрол. Някои анализатори предполагат, че общият спад може да надхвърли 30 милиарда долара, тъй като участниците на пазара преоценяват рисковете на фона на геополитическото напрежение. Този драматичен спад подчертава нестабилността на пазарите на криптовалути в отговор на геополитически събития и регулаторни промени. Инвеститорите следят отблизо как ще се развият тези тарифи и търговска политика, тъй като продължаващото напрежение заплашва стабилността на пазара както за традиционните, така и за цифровите активи.