От КРИБ препоръчват на членовете си да престанат да се срещат с КНСБ

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) разпространи позиция, в която препоръчва на компаниите, които са техни членове, да преустановят срещите си с КНСБ заради техните предложения в последно време за драстично увеличаване на данъчната тежест върху българския бизнес и по-конкретно върху средната класа.

По-конкретно от УС на КРИБ дават следните насоки:

– Членовете на КРИБ да преустановят срещи с КНСБ по теми като квалификация на служители, дискусии относно пазара на труда, бизнес средата, данъчно-осигурителни въпроси, и други, които не са изрично посочени като част от проектите, които КРИБ и КНСБ изпълняват в партньорство по проектите „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“ – съответно на КРИБ и по „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“- съответно на КНСБ, и по Операция „Социално партньорство“, по програма „Развитие на човешките ресурси“;

– Членовете на КРИБ са призовани да разясняват потенциалните ефекти върху доходите на служителите и възможностите им да инвестират в България, ако предложенията за повишаване на данъчно-осигурителната тежест се осъществят;

– Членовете на КРИБ да се обърнат към други синдикати за социален партньор за колективно трудово договаряне, докато от КНСБ не спрат атаките си срещу устойчивото развитие на българския бизнес и неговото подтискане в интерес на разрастване на заетите в обществения сектор.

От Управителния съвет на КРИБ уточняват, че през годините поведението на КНСБ става все по-неразбираемо, тъй като от синдикат, който би трябвало да защитава интереси на работниците като повишаване на разполагаемия доход, осигуряване на безопасна среда на труд, защита на прогнозируема заетост, той все повече се фокусира върху повишаването на данъците както върху предприятията, така и върху труда, което обаче реално намалява доходите на работниците.

Освен това Управителният съвет на КРИБ смята, че КНСБ се държи по-скоро като радикална политическа организация, която има собствен интерес да иззема доход от трудещите се на пазарен принцип работници и от създаваното от предприемачите и да го пренасочва към централния бюджет и работещите в обществения сектор.

„Това е директно действие за всяване на разделение в българското общество и разрушава социалния диалог и пазарната икономика„, подчертават от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

След това от Управителният съвет на КРИБ информират членовете си за три особености, характерни за държавата ни, които трябва да се имат предвид, когато се чуват предложенията на КНСБ за увеличаване на данъчната тежест върху бизнеса:

– България не е с ниски данъчни приходи като процент от икономиката на фона на целия свят. Ние сме в горната 1/3 държави по този показател като с по-ниски данъчни приходи от нас са, например, САЩ, Израел, Швейцария, Румъния, Турция, Китай, Южна Корея, Ирландия, Хонг Конг. С приблизителен до нашия процент са Австралия, Великобритания, Япония, Бразилия.

– България няма вековна история на натрупване на капитал, за да си позволи политическия експеримент на други европейски държави да преразпределят половината от икономиката през държавния бюджет. Освен че нямаме този лукс, няма и смисъл да го правим – почти всички тези държави днес са изпаднали в стагнация, обществен разрив, а на някои места и пълна невъзможност за формиране на стабилно управление.

– В България работещите в обществения сектор са 22% от трудовия пазар. Ние имаме по-голяма публична заетост от Франция, Испания, Белгия, Канада, Ирландия. В страни като САЩ, Германия, Австрия и Япония общественият сектор е 2 до 3 ПЪТИ по-малък от този в България. Средното за ОИСР е 18 процента.

Накрая от Управителния съвет на КРИБ правят и две предупреждения:

– Разрастването на заетостта в обществения сектор за сметка на трудещите се в частния и предприемачите може да доведе до трайно затъване на българската икономика в непродуктивна стагнация, поради това, че страната ни продължава да бъде в демографска криза. Общественият сектор не само се издържа от изработеното в частния, но и отклонява труд, капитал и ресурси от реалното производство, тоест изкривява икономиката, създава балони и дори подмамва банковия сектор е непроизводително кредитиране.

– Създаваната от КНСБ илюзия, че с държавни заеми, насочени към потребление, може да се гради устойчива икономика е фатално за относително малка и отворена икономика като българската.

Първо, над половината от финансираното със заеми потребление изтича зад граница за закупуване на вносни стоки – т.е. заеми отвън изтичат отново навън, като ние стимулираме производството на наши конкуренти.

Второ, създава се очакване у младите хора, че има някакъв лесен път към развитие на икономиката – важното е да купуват стоки на кредит, а не да се квалифицират и работят като високоплатени специалисти или да създават нови бизнеси като предприемачи.