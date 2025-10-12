„Топлофикация София“ изтегля със седмица спирането на топлата вода в три блока

„Топлофикация София“ има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. „Дружба 2“, съобщават от дружеството. Оттам уточняват, че предприемат действия режимът да започне от 13 октомври, вместо от 20 октомври, както е било по първоначалния график.

Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 година.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, обясняват от „Топлофикация София“.

На сайта си те публикуват и новия график.