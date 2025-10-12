Денят по диагонал – 12 октомври 2025 г.

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) разпространи позиция, в която препоръчва на компаниите, които са техни членове, да преустановят срещите си с КНСБ.

Причината – предложения на синдиката за драстично увеличаване на данъчната тежест върху българския бизнес и по-конкретно върху средната класа.

Дейността на местната власт изисква институционална и обществена подкрепа и законови промени, които да гарантират нейната ефективност и финансова независимост. Това обяви президентът Румен Радев в приветствие по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление в България.

Той добави и че гражданите очакват, че местната власт ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура.

Заместник-кметът по екологията в Столичната община обяви, че с колегите си планират да подадат жалба в Комисията за защита на конкуренцията за картел при участниците, подали оферти за сметопочистването, тъй като цените, които дават, са сходни.

По думите й годишната план-сметка на Столичната община за обществената поръчка е била 302 млн. лева, и ако общинарите подпишат новите договори на цените, които са в офертите, това означава, че разходите трябва да се увеличат със 102 млн. лева.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ упрекна правителството, че вече пети месец не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари.

Той обърна внимание, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева и ако и тогава няма нормални заплати за медицинските специалисти, от ПП-ДБ обмислят да внесат вот на недоверие.

Хамас“ ще освободи всички останали 48 израелски заложници до разсъмване в понеделник – 13 октомври, съобщава Jerusalem Post. Ще бъдат предадени и починалите.

От групировката вече са започнали да събират живите заложници, като ги подготвят за предаването им на представители на Международния комитет на Червения кръст.