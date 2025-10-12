Като че ли някой се опитва да използва архитектите за бърсалка, обяви председателят на САБ

„Атаките срещу бранша станаха прекалено силни и като че ли някой се опитва да използва архитектите за бърсалка.“ Това коментира в ефира на БНР председателят на САБ – Съюза архитектите в България – арх. Петър Диков по повод случая с наводненията във ваканционния комплекс „Елените“. Според него той е резултат от взривоопасна комбинация от некомпетентност и алчност. „За съжаление тя епидемично се разпространява у нас и завзема все по-големи територии„, коментира арх. Диков.

„Ние категорично се разграничаваме от опитите да се обявят архитектите за причинители на тези трагедии. Появиха се публикации, в които се казва „убийците – анонимни архитекти“. Но един архитект никога не е анонимен – под всяко нещо, което той прави, стои неговото име и неговият подпис„, подчерта арх. Диков.

Той призна, че архитектите са принудени да обслужват възложителите си поради финансови причини, но уточни, че преобладаващата част от колегите му спазват етиката и морала в професията.

Арх. Диков добави и че от Съюза на архитектите в България са излезли с декларация, с която са поискали от Министерството на регионалното развитие и от Министерството на труда и социалната политика да коригират наредбата за табелите, поставяни на всеки един строителен обект, така че в нея да се включи и името на архитекта – проектант.

Той разказа и че през 1995 г. с финансиране от Световната банка били направени Общи устройствени планове (ОУП) на всички черноморски общини.

Лично той бил проектант на Плана на Златни пясъци, приет през 2003 година. Около приемането на плановете в „Слънчев бряг“ имало семинар, на който участвали и испанци и те предупредили българските си колеги да не презастрояват крайбрежието си, защото те са направили такава грешка и вече събарят хотели.

След приемането на плановете, Министерството на регионалното развитие създало две свои структури – звена във Варна и в Бургас, които трябвало да помагат на общините и да им оказват съдействие при реализацията на новите общи устройствени планове. Към тях била направена и географска информационна система, дадена за ползване на черноморските общини, която също била платена от Световната банка.

Общините обаче скрили плановете, защото им пречили. „И заради това се случи това, което виждаме сега“, обясни Диков.

По думите му общите устройствени планове, платени от Световната банка, имали за цел да регулират инвестиционния интерес и да го направят поносим и за природата, и за гражданите. За съжаление обаче те не били удовлетворителни за онези, които желаели да печелят много и възможно най-бързо, коментира председателят на Съюза на архитеките в България.