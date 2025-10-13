Бензинът ще е двигател на ръста на търсенето на петрол през 2026-а

ОПЕК запази без промяна прогнозите си за глобалното търсене и предлагане на черно злато в поредния си Месечен доклад за пазара на петрол (MOMR), публикуван на 13 октомври. Но добави нови подробности за потреблението на ниво продукт, като изтъкна реактивното гориво като ключов фактор през 2025 г. и бензина като водещ фактор за растежа през 2026 година.

Петролният картел продължава да очаква търсенето на суровината да нарасне с 1.29 милиона барела на ден – до 105.14 милиона барела на ден през 2025-а и с още 1.38 милиона барела на ден – до 106.52 милиона барела на ден през 2026 година. И направи малки низходящи корекции в предвижданията си за растеж на потреблението на Китай и Индия през 2025 г. в сравнение с доклада си от миналия месец, но прогнозира по-активно търсене в други части на Азия, както и за Африка и Латинска Америка. С което компенсира промените и запази общата оценка за растеж извън ОИСР като цяло стабилна – на около 1.2 милиона барела на ден.

ОПЕК смята, че керосинът за реактивни двигатели ще играе водеща роля в подема на световното потребление през 2025 г., като ще го увеличи с 380 хил. барела на ден на годишна база, следван от дизела и бензина – съответно с 300 хил. и с 280 хил. барела на ден. Пропан-бутанът (LPG) и нафтата се очаква да добавят общо 510 хил. барела на ден заради търсенето на нефтохимическа продукция, а тежките дестилати ще отнемат 120 хил. барела на ден.

Прогнозите за 2026-а са, че бензинът ще е водещ за растежа с 430 хил. барела на ден, следван от керосина за реактивни двигатели – с 360 хил. барела на ден. Увеличението на търсенето на дизел ще се забави до 190 хил. барела на ден.

От страна на предлагането, ОПЕК запази предвижданията си за повишение на производството извън ОПЕК+ непроменени – на 810 хил. барела на ден през 2025 г. и 630 хил. барела на ден през 2026 година. Водещите доставчици са Съединените щати, Бразилия, Канада и Аржентина.

Производството на суров петрол от ОПЕК+ – включително Мексико – се е увеличило с 630 хил. барела на ден – до 43.05 милиона барела през септември.

ОПЕК и приятели добавят черно злато на пазара след като членовете на групата решиха да отменят част от съкратените производствени квоти по-бързо от първоначалните планове. Допълнителното предлагане породи опасения за излишък и повлия на цените на суровината през тази година.

Очакваното търсене на суров петрол от ОПЕК+ от средно 43.1 милиона барела на ден през 2026-а предполага, че световният пазар ще отчете дефицит от 50 хил. на ден, ако групата продължи да помпа със септемврийското темпо, според изчисления на „Ройтерс“, базирани на доклада от 13 октомври. В анализа на MOMR от миналия месец се посочваше дефицит от 700 хил. барела на ден през 2026 г., ако ОПЕК+ продължи да добива с темпото от август.