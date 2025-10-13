Уреждат с наредба регистъра на арбитражите

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правосъдното министерство публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за регистъра на арбитражите, предвидена в Закона за арбитража с последния пакет промени срещу престъпните схеми за извънсъдебно разрешаване на спорове. Законът регламентира създаването на регистър  на арбитражите като структурирана база данни в електронна форма, която съдържа информация относно постоянни институции, осъществяващи арбитражна дейност със седалище в Република България, както и относно арбитражните производства, образувани пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор или пред постоянна арбитражна институция със седалище в чужбина.

Регистърът на арбитражите ще се води и поддържа от Министерството на правосъдието, като наредбата урежда условията и реда за водене, достъп и съхраняване на неговото съдържание, както и документите към заявлението за вписване. Достъпът до вписаните в регистъра обстоятелства ще е свободен и безплатен само за наличие на производство по име на страна, както и за вписаните арбитри. Останалите данни и документи в него ще са достъпни само за министъра на правосъдието и за служителите, на които е възложил воденето му, за инспектората и за съда.

Данните в партидата и електронното дело ще се съхраняват 10 години от заличаване на арбитражната институция, съответно 5 години от прилагане на решението по арбитражно производство, образувано пред чуждестранна арбитражна институция или пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор.

