След спирането на работата на правителството, „става сериозно“, каза Скот Бесънт

Спирането на работата на правителството на САЩ вече е започнало да се отразява на икономиката на страната, заяви министърът на финансите Скот Бесънт. То започна от 1 октомври.

„Става сериозно“, каза министърът на финансите по Fox Business. Той добави, че за да плати на военния персонал, правителството е трябвало да спре заплатите на други държавни служители. „Трябва да пренаредим всичко“, добави министърът на финансите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на военните да им плащат заплатите.

Спирането в САЩ започна на 1 октомври, след като управляващата Републиканска партия и опозиционната Демократическа партия не успяха да се споразумеят за държавните разходи.

Приблизително 1.4 милиона държавни служители бяха освободени от работа.

На 10 октомври над 4000 държавни служители получиха предизвестия за съкращение.

Тези, които се считат за критично важни (здравни работници, гранични служители), работят без заплащане.

Икономическият консултативен съвет на Белия дом отбеляза, че спирането на работата на правителството намалява БВП на страната с 15 милиарда долара всяка седмица.

На 12 октомври Смитсониънският институт и Националната зоологическа градина във Вашингтон затвориха поради липса на финансиране.