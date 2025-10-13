BMW посвещава специално издание на M2 Coupe на спортния автомобил от 70-те години

BMW представи лимитирано издание на спортно купе M2, посветено на класическия модел Turbo от 2002 г., пуснат на пазара през 1973 година. Наречено Turbo Design Edition е на цена от 84 000 долара, с 15 000 долара повече от стандартния двуврат модел.

Дизайнът е предназначен да напомни за емблематичния модел отпреди 50 години.

BMW M2 Turbo Design Edition се предлага само в един цвят – Alpine White. Екстериорът е украсен с ивици, които се простират от предния капак до багажника, и черна графика с логото „Turbo“ отпред.

Купето разполага с покрив от въглеродни влакна, адаптивни LED фарове, спойлер от въглеродни влакна и интериорни елементи от въглеродни влакна. Матово златни джанти и седалки тип „кофа“ се предлагат като опции, както и безжично зареждане с head-up дисплей.

Друга уникална характеристика на M2 Turbo Design Edition е неговата трансмисия – купето се предлага с шестстепенна ръчна скоростна кутия, като единствената опция е стандартният M2, който има осемстепенна автоматична.

Под капака на това BMW няма промени. Купето от втора серия е оборудвано с 3,0-литров шестцилиндров двигател S58, произвеждащ 480 к.с. (580 Нм) и позволяващ ускорение от 0 до 100 км/ч за 4.1 секунди.

Максималната скорост е 250 км/ч (285 км/ч при опция за премахнат ограничител).