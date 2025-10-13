Задържаха двама за схема с отдаване на имоти под наем в Гърция

Софийска районна прокуратура е внесла искане в съда за определяне на мярка “задържане под стража” спрямо 40-годишния А. К. и 42-годишната В. П. за измама с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Двамата са решили да правят схемата още през май т. г., като са целяли да си набавят имотна облага за сметка на десетки хора, които са си резервирали апартаменти под наем в южната ни съседка за почивка през лятото.

Хората е трябвало да преведат аванс между 100 и 300 евро по чуждестранна сметка на банка. Уговорката била, че преведената сума щяла да бъде приспадната от крайната цена за наема, но след превеждането на парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията.

Мерките за неотклонение могат да бъдат обжалвани пред Софийския градски съд.