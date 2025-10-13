Си Дзинпин призова за повече жени в политиката и публичната администрация

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че жените трябва да бъдат по-представени в политиката и публичната администрация. Той направи това изявление на 13 октомври на Четвъртата световна конференция за жените, която се провежда в Пекин.

Форумът „Споделено бъдеще: Нов и ускорен процес за всестранно развитие на жените“, открит от китайския президента Си Дзинпин, се организира от Китай заедно с ООН-Жени и е по повод приетите от 189 правителства преди 30 години Пекинска декларация за правата на жените и Платформа за действие. Световната лидерска среща се провежда и в юбилейната 80-а година за Организацията на обединените нации.

Си Дзинпен отбеляза необходимостта от „разширяване на възможностите за участие на жените в политиката

и вземането на решения и насърчаване на широкото участие на жените в управлението и публичното лидерство“. Той цитира и думите на Мао Дзедун, че „жените държат половината небе“.

ООН редовно обръща внимание на ниското представителство на жените на ръководни позиции в самия Китай.

През 2022 г., за първи път от десетилетия, нито една жена не е избрана в Политбюро.

През 2023 г. световната организация препоръча Китай да въведе квоти за половете

и да насърчава равенството между половете, за да увеличи участието на жените в ръководството на страната. Си Дзинпин вече е заявявал, че една от задачите на жените е „семейна хармония“ и че те трябва да оформят „нови тенденции в семейството“, които насърчават повече деца.