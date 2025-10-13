Бордът по водите оповести, че 3,700 млн. лв. трябват за устойчиво питейно водоснабдяване в общините

Близо 401 милиона лева са необходими на ВиК дружеството в Бургас за проекти, с които да се осигури устойчиво питейно водоснабдяване в засегнати територии и населени места, за които водните оператори нямат финансова възможност да реализират със собствени средства и не могат да разчитат на оперативните програми.

Данните са от доклада на Националния борд по водите, където общо калкулираните средства за ремонти на водопреносната мрежа са 3 милиарда и 700 милиона лева.

След ВиК оператора в Бургас, където посочената сума в недостиг е най – голяма, се нареждат тези в Пловдив – 325 милиона лева, Ловеч (321 милиона лева), Пазарджик (294 милиона лева), и Смолян, където са необходими 227 милиона. Във Велико Търново трябват над 192 милиона лева, а в Търговище 188 млн. лв. Почти толкова трябват и за Разград и Плевен

В бюджета за 2026-та и 2027-ма година са предвидени проекти във водния сектор за 1,1 млрд. лв. Това са 391 проекта или само ¼ четвърт от всички, които следва да се реализират за двугодишния период.

Обобщената информация сочи, че 170 общини са планирали инвестиции във водопреносна и канализационна мрежа.

От „Напоителни системи“ са ремонтирали 24 съоръжения , което е довело до икономия на вода и увеличаване с 30 000 декара на площите, до които се доставя вода за поливане.