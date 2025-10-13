РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Удостоверението за наследници при смърт или раждане да се вписва служебно, предлагат от ПП-ДБ

Депутати от ПП-ДБ: Удостоверението за наследници при смърт или раждане да се вписва служебно

Удостоверението за наследници при смърт или раждане да се вписва служебно в регистъра на населението в ЕСГРАОН.

Това предвиждат промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от трима депутати от ПП-ДБ.

Така на практика ще отпадне изискването информацията да се представя на хартиен носител и всички административни органи и доставчици на обществени услуги ще са длъжни да събират тази информация служебно, по електронен път.

Предлага се промените да влязат в сила в 6-месечен срок, в който да бъде надградена системата на ЕСГРАОН и да бъдат обновени всички подзаконови актове.

