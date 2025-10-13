Всички дерета и реки по Черноморието ще бъдат проверявани, отсече Иван Иванов

“По цялото Черноморие започват проверки дали в деретата и реките има застрояване”, заяви в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, цитиран от БТА.

Той отбеляза също, че са изискани всички данни от Басейновите дирекции и Регионалните инспекции по околната среда и водите къде има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра.

Иванов допълни, че Регионалната дирекция национален строителен контрол – Бургас, вече е издала акт за констатиране на незаконно строителство в „Елените“, като предстои да бъде издадена заповед за събарянето на постройките. По думите му, ако бедствието в курорта се беше случило през активния сезон, жертвите щeли да са поне 400.

Цялата документация вече е предадена на държавното обвинение и предстои то да установи кой не си е свършил работата.