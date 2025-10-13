Тръмп изнесе реч пред Кнесета, призовава за помилване на Нетаняху

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред израелските законодатели, че страната им вече няма какво повече да постигне на бойното поле и трябва да работи за мир в Близкия изток, предаде АП.

Въпреки че сключеното с посредничеството на САЩ примирие между Израел и „Хамас“ остава крехко, стопанинът на Белия дом е решен да използва възможността да преследва труднопостижима регионална хармония.

В неочаквано отклонение Тръмп призова израелския президент да помилва израелския премиер Бенямин Нетаняху, когото описа като „един от най-великите“ лидери във военно време. Нетаняху е изправен пред обвинения в корупция, въпреки че няколко изслушвания бяха отложени по време на конфликта с „Хамас“.

Американският държавен глава обеща да помогне за възстановяването на Газа и призова палестинците „завинаги да се откажат от пътя на терора и насилието“.