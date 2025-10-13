РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Софарма имоти“ започва да изплаща 6-месечния дивидент от 17 октомври

„Софарма имоти“ АДСИЦ, дружество от групата „Софарма“, ще започне да изплаща междинния дивидент за първата половина на тази година от 17 октомври, съобщават от дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

Брутният дивидент е 0.21 лева на акция.

Сумите ще се изплащат чрез „Централен допозитар“ АД и „Банка ДСК“ АД. Това ще става съгласно изготвен от „Централен депозитар“ списък на правоимащите лица към 9 октомври, уточниха от дружеството.

Дивидента беше гласуван от общото събрание, проведено на 25 септември.

Общата сума, която ще бъде разпределена на акционерите на дружествоот, възлиза на около 4.6 млн. лева от преобразуваната съгласно нормативните правила печалба за полугодието на тази година.

Срокът за изплащане на дивидента е шест месеца. След изтичането му има петгодишен давностен срок, в който акционерите могат да потърсят неполучените суми от „Софарма имоти“.

От началото на годината акциите на „Софарма имоти“ поскъпват на „Българска фондова борса“ и в момента се търгуват по 8.95 лева за един брой, а пазарната капитализация на дружеството вече е над  196 млн. лева.

