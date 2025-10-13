ЕС ще отпусне 618 млн. евро за развитие на сектора за възобновяема енергия в Африка

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Европейската комисия обяви отпускането на 618 милиона евро за развитие на сектора за възобновяема енергия в Африка. Средствата ще бъдат използвани за инфраструктурни и енергийни проекти в осем държави, включително Кения, Уганда, Демократична република Конго и Того.

Того ще получи максималното финансиране – 199 милиона евро, за изграждането на система за възобновяема енергия и съхранение на енергия в град Кпалиме. На Мавритания ще се отпуснат 125 милиона евро за създаването на регионален коридор за енергиен транспорт, а за Демократична република Конго са 90 милиона евро за електрификацията на Кисангани и околните райони.

Кения ще инвестира 55 милиона евро в система за зелена енергия,

Уганда ще вложи 60 милиона евро в електрификация на селските райони, а Нигерия – 20 милиона евро в подкрепа на малкия бизнес и фермерите, използващи възобновяема енергия. 

На Кабо Верде ще се отпуснат 39 милиона евро за развитие на вятърни паркове, докато Замбия и Танзания ще получат 30 милиона евро за укрепване на междудържавните енергийни мрежи.

Програмата се финансира по стратегията на ЕС за устойчиво развитие и укрепване на енергийната сигурност в Африка.

