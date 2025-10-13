Тези обикновени зеленчуци може да защитят тялото ви от смъртоносното въздействие на захарта

Ново изследване на Калифорнийския университет в Ървайн (UC Irvine) може би най-накрая разкри как хранителните фибри предпазват тялото от вредите на захарта – и как защитата започва именно в червата.

Изследователи от Медицинското училище на UC Irvine открили, че инулинът – естествено срещащ се вид фибри, съдържащ се в зеленчуци като лук, чесън и артишок, – може да промени състава на бактериите в червата, така че те да спират фруктозата, преди тя да достигне до черния дроб.

Фибрите като защита на клетъчно ниво

Откритията, публикувани в списание Nature Metabolism, разкриват ново ниво на защита, осигурявано от фибрите – не само в процеса на храносмилане, но и в начина, по който тялото обработва захарта на молекулярно ниво.

„Установихме, че консумацията на вид хранителни фибри, наречен инулин, променя бактериите в червата така, че те да насърчават разграждането на вредната фруктоза,“

обяснява водещият изследовател д-р Чолсун Джанг от лабораторията по метаболизъм и заболявания към UC Irvine.

Екипът открил, че когато човек приема фруктоза (естествена захар, съдържаща се в плодове и подсладени храни), бактериите в тънките черва могат да я разградят преди тя да достигне черния дроб. Но ако няма достатъчно фибри, прекомерното количество фруктоза „прелива“ и натоварва черния дроб, предизвиквайки натрупване на мазнини.

Как инулинът „препрограмира“ чревните бактерии

Когато учените „подхранили“ бактериите с инулин, те установили, че тези микроорганизми буквално изгарят фруктозата още в началния етап, предотвратявайки верижната реакция от увреждания.

Още по-впечатляващо е, че след като бактериите били „обучени“ от инулина, те успели да обърнат признаци на омазнен черен дроб, като намалили натрупването на мазнини и засилили естествените антиоксиданти на черния дроб.

„Това изследване доказва, че не всички калории са еднакви,“

казва Джанг. „Нашата работа дава по-дълбоко разбиране за това как фибрите защитават здравето ни от вредни вещества като фруктозата.“

Изследването и неговите последици

Проучването било проведено върху хора с нормално тегло, които често остават извън фокуса на медицинските наблюдения, но също могат да носят скрит риск от високо съдържание на захар в храната.

Джанг отбелязва, че метаболитните увреждания не засягат само хора с наднормено тегло. Дори външно здрави индивиди могат да изпитат натоварване на черния дроб и инсулинова резистентност, ако чревните им бактерии не успяват да се справят с излишната фруктоза.

„Като идентифицираме конкретните чревни бактерии и метаболитни пътища, които участват, нашите открития могат да помогнат за разработването на персонализирани хранителни стратегии,“

обяснява Джанг.

Той допълва, че бъдещи изследвания ще проучат дали и други видове фибри освен инулина могат да предизвикат подобен защитен ефект.

Практическото значение

Последиците от това изследване надхвърлят лабораторията. Ако определени фибри могат да „обучават“ чревните бактерии да неутрализират захарта преди тя да увреди черния дроб, това може да доведе до нови терапии за омазнен черен дроб, диабет, затлъстяване и дори рак.

Засега учените заключават, че фибрите не само подпомагат храносмилането, но и защитават метаболитното здраве.