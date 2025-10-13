Тръмп може да премахне китайски компании от фондовите борси в САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс не изключи възможността президентът Доналд Тръмп да обмисли ограничения за китайски компании, свързани с китайските военни. По-конкретно, Тръмп ще разгледа варианти, включващи премахването им от американската фондова борса.

„Президентът е отворен за всички варианти и, разбира се, ще защитава енергично интересите на Америка“, отбеляза Ванс в интервю за Fox News.

На 11 октомври президентът Тръмп обеща да наложи 100% тарифи върху стоки от Китай. Мярката ще влезе в сила на 1 ноември. Американският президент твърди, че това е отговор на неотдавнашната заповед на китайското правителство за контрол върху редкоземните метали, която Доналд Тръмп нарече „морален позор“.