Тръмп може да премахне китайски компании от фондовите борси в САЩ

Дилър се чуди на възхода на българските облигации.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс не изключи възможността президентът Доналд Тръмп да обмисли ограничения за китайски компании, свързани с китайските военни. По-конкретно, Тръмп ще разгледа варианти, включващи премахването им от американската фондова борса.

„Президентът е отворен за всички варианти и, разбира се, ще защитава енергично интересите на Америка“, отбеляза Ванс в интервю за Fox News.

На 11 октомври президентът Тръмп обеща да наложи 100% тарифи върху стоки от Китай. Мярката ще влезе в сила на 1 ноември. Американският президент твърди, че това е отговор на неотдавнашната заповед на китайското правителство за контрол върху редкоземните метали, която Доналд Тръмп нарече „морален позор“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

